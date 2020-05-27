مدربو اليد يخططون للمراحل «أونلاين»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

عقد مدربو كرة اليد المواطنون، لقاءهم الثاني عن بعد «أونلاين»، لوضع خطة عملهم للمرحلة المقبلة، وقاد الاجتماع المدرب قاسم عاشور مدرب منتخبي الشباب والناشئين، وتم خلال الاجتماع تبادل الأفكار والتخطيط لكيفية التعامل مع المراحل السنية، ووضع الأهداف التي تحقق متطلبات المرحلة المستقبلية مع مراعاة الفروق الفردية بين اللاعبين، وكيفية الاهتمام بإعداد اللاعب الناشئ وتكوينه ومراحل تطوره، وأثنى هاشم إسحاق عميد المدربين المواطنين على هذه المبادرة التي ستضع المدرب المواطن في دائرة الضوء ودعا الأندية إلى إعطاء الفرصة للعمل ضمن صفوف فرق الأندية والمنتخبات، والتأكيد على وجودهم بشكل ملحوظ في المراحل السنية، وطالب الاتحاد بالمزيد من الاهتمام بتطوير العنصر الوطني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز