«الجودو» يبدأ تجمعه في مولدوفا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أول من أمس، خلال اتصال هاتفي مع ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد، على بدء تجمع منتخب الجودو الأول في معسكره الخاص الذي يقيمه في مدينة كيشنو في مولدوفا، بعد مرحلة الحجر الصحي والتدريب عن بعد، ويأتي التجمع التدريبي الذي يستمر مدة شهر تقريباً، بجانب المنتخب المولدوفي الكبير، استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة، ويضم معسكر المنتخب اللاعبين فيكتور وايفان، اللذين يتأهبان لخوض البطولات الدولية المتبقية من الموسم، بجانب أولمبياد طوكيو 2021، بعد أن تأهلا بكل جدارة واستحقاق، وأوضح ابن ثعلوب، أن المنتخب الأول يرتبط ببرنامج معتمد من قبل مجلس إدارة الاتحاد واللجنة الفنية، بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية، إرجاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة في طوكيو في 24 يوليو المقبل على خلفية تفشي فيروس «كورونا»، وتم تأجيلها مدة عام، حرصاً من الجميع على حماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي.

وأشار ابن ثعلوب إلى أن برنامج إعداد منتخب الجودو الأول سيتواصل حسب ما خطط له بإشراف المدرب فاسيلي فولك بعد التوقف الطارئ خلال الفترة الماضية، بعد قرار الاتحاد الدولي للجودو الخاص بإلغاء كافة بطولات الاتحاد خلال تلك الفترة بسبب أزمة الصحة العالمية، والتي شملت بطولات غراند بري في تركيا وغراند سلام في أذربيجان، وبطولة ماستر المقررة في مايو الحالي، المكملة للتأهل لأولمبياد طوكيو 2021، كذلك بطولة غراند سلام بودابست المجرية، كما تأجلت بطولة أبوظبي غراند سلام المقررة في 22 أكتوبر المقبل، لتقام في 2021، فيما ينتظر مجلس إدارة الاتحاد، قرار الاتحاد الدولي للجودو، في آلية تحقيق التكافؤ بين الاتحادات الأعضاء، في ما يتعلق ببرنامج التأهل الأولمبي، بهدف المشاركة الآمنة والصحية للجميع.

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