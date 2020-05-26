6 مدربين يرسمون خارطة طريقهم في «اليد»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

عقد 6 مدربين مواطنين لكرة اليد، يمثلون معظم أندية اللعبة، اجتماعاً عن بُعد، لتقرير مصيرهم ورسم خارطة طريقهم في خوض معترك اللعبة، التي تشهد تراجعاً في السنوات الأخيرة، في مبادرة جديدة تحسب لهم وبعيداً عن الأندية والاتحادات الرياضية التي تغض البصر عنهم، ومتجاهلة الإمكانات الفنية والخبرات التراكمية التي اكتسبها البعض منهم سواء على مستوى اللعب الدولي أو العمل في التدريب فترات طويلة، وشدد المدربون على ضرورة التطوير المهني لهم من خلال حضور الدورات سواء داخل أو خارج الدولة مع ضرورة نقل الخبرات إلى بعضهم، كما قام المدربون المخضرمون أمثال كل من سعيد غريب وقاسم عاشور مدربي منتخبات المراحل السنية ومشرفي اللعبة في العديد من أندية الدولة، بتقديم النصائح والإرشادات لزملائهما الجدد من خلال إثبات النفس أولاً في مجال التدريب وعدم وضع شروط مسبقة للعمل في هذه المهنة من ناحية المرحلة السنية أو راتب التعاقد.

استعراض التجارب

وتم في الاجتماع استعراض تجارب المدربين المواطنين في لعبة كرة اليد والإنجازات التي حققها البعض منهم سواء على مستوى فرق الرجال أو المراحل السنية، كما تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بينهم على أن يتم اختيار مواضيع فنية من أجل صقل الخبرات ودعوة محاضرين دوليين لهذه اللقاءات من أجل الاستفادة وصقل الخبرة، وأبدى سعيد غريب مدرب منتخب الشباب سابقاً والمشرف الفني على المراحل السنية بنادي العين سابقاً وشباب الأهلي حالياً رضاه عن الاجتماع الأول للمدربين المواطنين، ووجه الشكر لزملائه على تلبية الدعوة متمنياً أن يكون اللقاء القادم، هو بداية العمل الجاد لهؤلاء المدربين الطامحين إلى خدمة كرة اليد، وثمن غريب، رؤية المجالس الرياضية واتحاد اللعبة بضرورة بل حتمية وجود مدرب مواطن ضمن الأجهزة الفنية بالأندية.

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