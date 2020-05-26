الجناحي: أهداف مبادرات «الترايثلون» تحققت

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكدت أسماء يوسف الجناحي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للترايثلون، عضو لجنة المرأة بالاتحاد الآسيوي للترايثلون، أن المبادرات الافتراضية التي نظمتها الجمعية، خلال فترة توقف النشاط الرياضي، حققت أهدافها، وقالت إن النجاح لم يأتِ من فراغ، وإنما بتخطيط سليم لطبيعة المرحلة الحالية. وأضافت: «الجمعية استمرت في عملها بعد تطوير آلية العمل، لتصبح كلها عن بُعد، فبدأنا بالتدريبات اليومية للاعبين، تحت إشراف المدربين، عن طريق تقنية الاتصال المرئي، ووجدنا تجاوباً كبيراً، ما شجعنا على إطلاق السباقات الافتراضية التي جمعت كافة الرياضيين من ممارسي مختلف الرياضات، حتى وصلت المشاركات لأعداد قياسية، أهمها وجود 10 دول عربية وأوروبية، وهو ما شجعنا على الاستمرار في تقديم مبادرات جديدة».

9 مسابقات افتراضية

وأوضحت، أن الجمعية نظمت خلال الشهرين الماضيين، 9 مسابقات افتراضية، تحت مسمى دواثلون الإمارات الافتراضي، والذي خصص للكبار والصغار وأصحاب الهمم والعائلات، وابتكرت الجمعية معايير جديدة للسباقات الافتراضية، وآلية جديدة لاحتساب النتائج، بعد عدة اجتماعات مع أعضاء التحكيم، وأقيمت 5 سباقات للكبار والصغار، وواحد للعائلات، وثلاث بطولات لأصحاب الهمم، وقد نالت سباقات أصحاب الهمم، إشادة كبيرة من اللاعبين المشاركين، إذ أتاحت الفرصة لأسرهم لمتابعة أدائهم أثناء السباق وتشجيعهم، وهو ما كانوا يفتقدونه خلال المشاركات التي تقام خارج الدولة.

أكبر مشاركة

وأكدت الجناحي أن داوثلون الإمارات الافتراضي العائلي، حاز على أكبر مشاركة عددية في كافة السباقات، وكان الأكثر نجاحاً وتميزاً بين جميع السباقات، وتميز بالروح الرياضية العالية، وبالنبض الرياضي العائلي، من خلال وجود عوائل رياضية متميزة، حرصت على الوجود في الحدث، وتأكيداً لأهمية الأثر الذي سيتركه هذا السباق، تم اعتماد فئة السباق العائلي في بطولات الترايثلون القادمة، لكي نبني أسراً تتبنى الرياضة كأسلوب حياة، وأشادت بتعاون الاتحاد الدولي والاتحادات الآسيوية والمجالس الرياضية ومراكز الناشئين في الدولة، مع الجمعية، في دعم المبادرات المجتمعية.

نقلة نوعية

وأضافت أن الموسم الرياضي الجديد، سيكون موسم الرياضة الثلاثية «الترايثلون، والداوثلون، والأكواثلون»، وقالت: «نسعى لإحداث نقلة نوعية لهذه الرياضات، وسيتم إضافة فئة السباق العائلي في السباقات الرسمية للجمعية، وسنركز على البراعم والشباب، بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية من مجالس وأندية، وهدفنا رفع علم دولة الإمارات على منصات التتويج القارية والدولية».

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