«الشارقة» بطل رمضانية «البومسا»

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

توج تايكواندو نادي الشارقة الرياضي، بطلاً لبطولة الإمارات الرمضانية للتايكواندو عن بُعد (فئة البومسا)، والتي نظمها اتحاد التايكواندو بمشاركة 80 لاعباً يمثلون 7 أندية من مختلف أندية الدولة وأدارها 10 حكام، وأشرف عليها محمد إسحاق المدير الفني بالاتحاد، وحافظ تايكواندو الشارقة على لقبه للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن نجح في الفوز بالمراكز الأولى في كافة فئات الأشبال والناشئين والشباب والرجال، حيث حصل لاعبو الملك على 14 ميدالية ملونة (8 ذهبيات - 4 فضيات - برونزيتان)، ليجمع 70 نقطة وضعته في صدارة ترتيب الفرق المشاركة في البطولة.

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