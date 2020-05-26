دورة نيوزيلندا تعيد نشاط محترفي التنس

المصدر: (ويلينغتون - أ ف ب)

أعلن الاتحاد النيوزيلندي للتنس الأرضي، أمس، أنه من المقرر أن يستضيف أوّل دورة للمحترفين في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، منذ تعليق النشاطات الرياضية، بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وسيشارك في الدورة المخصصة للرجال، والتي ستنطلق 3 يونيو المقبل في أوكلاند، وتستمر على مدى ثلاثة أسابيع، 24 لاعباً، أمام مدرجات خالية من الجماهير، واعتبر كريستوف لامبرت مدير البطولات الاحترافية في الاتحاد النيوزيلندي، أن الدورة من شأنها أن تجمع بعض مخضرمي رابطة المحترفين، في مواجهة اللاعبين الصاعدين في البلاد، وستقدم فرصاً لأفضل لاعبينا ليكونوا مستعدين لخوض المنافسات الرسمية مرة أخرى، ومن بين المشاركين، البريطاني كاميرون نوري، المصنف 77 عالمياً، الذي نشأ في نيوزيلندا، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين النيوزيلنديين، الذي سبق لهم تمثيل بلادهم في مسابقة كأس ديفيس.

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