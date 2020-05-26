«السلة» يرتب ملفاته استعداداً لاستئناف النشاط

المصدر: دبي - ياسر قاسم

انتهز اتحاد كرة السلة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للعبة، فرصة توقف النشاط منذ منتصف مارس الماضي، لترتيب كثير من الملفات الإدارية ومواصلة عقد الاجتماعات والدورات التأهيلية عبر الوسائط التقنية «عن بُعد»، وعكف الاتحاد على تكثيف نشاطه الإداري على الصعيد المحلي والعربي، وبدأ الاتحاد، مرحلة خلال فترة التوقف، بإرسال تعميم لجميع الأندية بالتواصل عن بُعد، وكان من أوائل الاتحادات الرياضية التي واكبت الإجراءات الاحترازية في التعامل مع فيروس «كورونا»، وتم إقرار عقد اجتماع يومياً للأمانة العامة والسكرتارية، كل في مكانه لمتابعة العمل أولاً بأول، وتم التحضير خلال هذه الاجتماعات اليومية، لعمل اللجان المختلفة التي عقدت بدورها اجتماعات لوضع الخطة الخاصة بالموسم المقبل.

تأكيد المشاركات

وأوضح عبد اللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، أن أول اجتماعات اللجان كان خاصاً باللجنة الفنية التي ناقشت التعاميم التي أرسلت للأندية في ما يخص تأكيد المشاركات وأعمار اللاعبين والتسجيل وضوابط المشاركة، وكذلك كان هناك اجتماعان مهمان مع المدربين والمشرفين لمناقشة عودة النشاط، وتم رفع التوصيات لهذين الاجتماعين لمجلس الإدارة الذي اجتمع أول مرة عن بُعد وأقر المجلس خطة عودة النشاط، وقال الفردان إن العمل عن بُعد لم يقتصر على هذه الاجتماعات، حيث عقدت أيضاً اجتماعات لمناقشة اللائحة الإرشادية وإعداد مسودة النظام الأساسي للاتحاد وكانت هذه اللجنة تعقد اجتماعاً شبه يومي مع اجتماعات أخرى تنسيقية مع الألعاب الجماعية الأخرى «الكرة الطائرة وكرة اليد»، وأيضاً اجتماعات على مستوى رؤساء الاتحادات للألعاب الجماعية.

ورش عمل

وتم إدراج جميع أطراف اللعبة من حكام ساحة وحكام طاولة وإحصائيين في ورشة عمل عن بُعد تحت إشراف الاتحاد الدولي، وذلك بهدف التواصل والتعلم عن بُعد، وستقام بعد عطلة العيد ورشة مماثلة للمدربين، وسوف تكون دورة المدربين بمقام فرصة عملية لمناقشة عودة النشاط والحديث عن تفاصيل العودة والضوابط الممكنة وفقاً للتعليمات التي تصدر عن السلطات الصحية والجهات ذات الصلة لضمان سلامة اللاعبين والمشاركين، كما تم تنظيم ورشة عمل للمصورين تحت إشراف الاتحاد الدولي، وذلك ضمن النشاط المكثف لاتحاد اللعبة في الاهتمام بالجانب الإعلامي ووسائط التواصل الاجتماعي حيث حرص الاتحاد خلال فترة التوقف على إعداد نشرات خاصة وتوجيهات بـ«الفيديو» شارك فيها رئيس وأعضاء الاتحاد واللاعبون والمدربون لحث الشباب على البقاء في منازلهم وممارسة بعض التمارين الرياضية المنفردة، وهي جزء من التوعية والوقاية والتقيد بالتعليمات من الجهات المختصة.

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