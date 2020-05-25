«آسيوية» شطرنج الشباب «أونلاين» الأربعاء

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اعتمد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، لائحة وتعليمات بطولة آسيا الفردية للشباب والفتيات تحت 20 سنة، والتي تقام عبر الاتصال المرئي «أونلاين»، وتنطلق بعد غدٍ، وتستمر منافساتها حتى 4 يونيو المقبل، وأصدر الاتحاد قراراً بتعيين الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد القاري، مديراً للبطولة، والحكم الدولي مهدي عبدالرحيم رئيساً للحكام وكاستو أبوندو مسؤولاً فنياً، وأكد هشام علي الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي أن المسابقة تقام تنفيذاً لقرار سابق للجمعية العمومية للاتحاد في كوريا عام 2011، بإقامة بطولات «أونلاين»، وتم إبرام اتفاقية مع موقع «تشيس دوت كوم» عام 2014.

وتقام في البداية، مسابقة تمهيدية على مستوى كل منطقة من المناطق السبع المكونة للاتحاد، ولضمان نزاهة المنافسات سوف تتم مراقبة اللاعبين طوال اللعب من خلال كاميرا الهاتف المتحرك أو كاميرا الحاسوب (لاب توب) تحت إشراف رئيس الحكام واللجنة المنظمة للبطولة من خلال برنامج «زووم».

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