هوكي الجليد يستعد لعودة النشاط في أغسطس

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

كشف جمعة الظاهري الأمين العام لاتحاد الرياضات الجليدية عن فتح باب تسجيل اللاعبين استعداداً لعودة نشاط هوكي الجليد في أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن باب التسجيل سيظل مفتوحاً أمام الأندية حتى بداية الموسم، وكان الاتحاد، قد بدأ خلال الأسبوعين الماضيين، الترتيب لعودة نشاط مسابقات هوكي الجليد باستكمال الموسم الحالي، الذي توقف بسبب انتشار فيروس «كورونا»، وذلك باستكمال مباريات الدوري بعد تأهل 4 فرق إلى الأدوار النهائية وهي ذيبز وستورمز أبوظبي وشاهين وسكوربيون، حيث سيستكمل الموسم بداية من 7 أغسطس المقبل بإقامة مباريات دور النصف النهائي والنهائي، ثم يبدأ بعدها الموسم الجديد من أكتوبر المقبل، وقال إن الموسم المقبل سيشهد مشاركة 6 فرق وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بإجراء فحوص للاعبين والتأكد من عدم إصابة جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، مشيراً إلى أن ترتيبات عودة الموسم ستبدأ من شهر يوليو المقبل بعودة المدربين والتنسيق لإقامة التدريبات في الصالات المعدة لذلك.

تطوير المنتخبات

وأشار الظاهري إلى أن فريق شاهين الذي أنشئ حديثاً وشارك المرة الأولى في منافسات الموسم الحالي قوامه الأساسي مكون من لاعبي منتخب الإمارات لهوكي الجليد تحت 20 عاماً ومدعم بعدد من اللاعبين المحترفين، وذلك إحدى خطط الاتحاد التطويرية للمنتخبات الوطنية من أجل إكساب اللاعبين الشباب الخبرة والاحتكاك اللازم، استعداداً لكأس آسيا تحت 20 عاماً والتي كان مقرراً خوضها في فبراير الماضي ولكن تأجلت بسبب كورونا، لافتاً إلى أن الاجتماع المشترك بين الاتحادين الدولي والآسيوي المقرر في منتصف يونيو المقبل سيحدد مواعيد البطولات المقبلة بشكل نهائي.

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