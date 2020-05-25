الكعبي: مشروع «حكم اليد الصغير» حقق أهدافه

المصدر: دبي - فائز بجبوج

نجحت لجنة الحكام باتحاد كرة اليد، خلال دورة مجلس إدارة اتحاد اللعبة 2016 - ‏2020، في توسيع قاعدة الحكام والمراقبين منذ بدء مشروع الحكم الصغير، والذي تحول إلى رافد كبير لقاعدة الحكام ، وأسفر المشروع عن 17 حكماً من مرحلة الصغار ولغاية الشباب، إضافة لانضمام العديد من العنصر النسائي لسلك التحكيم من بنات الإمارات.

وأكد عبد الله سعيد الكعبي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد، أن مشروع الحكم الصغير حقق أهدافه بالفعل وأن مجلس إدارة الاتحاد وضع ضمن أولوياته رفع مستوى كل عناصر اللعبة ، مع إعطاء مجال التحكيم أولوية كبرى باعتباره من العناصر المؤثرة للغاية في النهوض بأي رياضة، كما أن المجلس الحالي انتهج أسلوباً مميزاً في تطوير وتأهيل الحكام خصوصاً صغار السن، وأوضح، أن عمل اللجنة يقوم على 5 محاور، منها تأهيل جيل جديد من الحكام الصغار والمراقبين الفنيين، والدفع بعناصر جديدة في مسابقات الرجال، والعمل على دفع عناصر صغيرة السن من الحكام على المستوى القاري والمراقبين الفنيين.

ترشيح 3 أطقم

وكشف الكعبي أن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، اعتمد ترشيح 3 أطقم تحكيمية إماراتية للشارة القارية، بواقع حكمين لكل طاقم، ويضم الطاقم الأول كلاً من راشد محمد إسماعيل وأحمد علي الماس، فيما يضم الطاقم الثاني عبيد فهد الزعابي وأحمد علي الزعابي، أما الطاقم الثالث فهو طاقم نسائي ويضم روضة قطامي المنصوري وأمسيات داوود سليمان، ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة إخطار تلك الأطقم بمواعيد الاختبارات الآسيوية التي من خلالها يتم اعتمادهم لإدارة المسابقات القارية، وأكد أن هذه الترشيحات تعكس ثقة لجنة الحكام والقانون في الاتحاد الآسيوي في التحكيم الإماراتي.

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