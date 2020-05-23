الموت يفجع المصارعة اليابانية كيمورا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت منظمة المصارعة الاستعراضية اليابانية We Are Stardom اليوم السبت، عن وفاة المصارعة هانا كيمورا البالغة من العمر 22 عاما، ولم تفصح المنظمة عن سبب الوفاة، وفقا لموقع آر تي أربيك.

تعد كيمورا إحدى نجمات برنامج الواقع الياباني "منزل بشرفة" الذي تعرضه شركة "نيتفليكس" العالمية.

وقامت كيمورا خلال الأيام الماضية بنشر العديد من المنشورات المثيرة للقلق على وسائل التواصل الاجتماعي تشير فيها أنها تتعرض للتنمر عبر الإنترنت.

وكانت كيمورا قد نشرة آخر صورة عبر حسابها في "إنستغرام" أمس الجمعة، وقد ظهرت مع قطتها وأرفقت الصورة بكلمة "وداعا".

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