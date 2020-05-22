«المثابر» ينقل البلوشي من السباقات إلى الشاشات

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تجربة جديدة يعيشها هذه الأيام، محمد البلوشي بطل الراليات في فئة الدراجات النارية، بعيداً عن السباقات والسير في المسارات الوعرة والكثبان الرملية، بدخوله مجال الإعلام من خلال برنامج تلفزيوني رقمي على «اليوتيوب»، اختار له اسم «المثابر»، تعبيراً عن المحتوى، حيث يركز فيه على استضافة عدد من أبطال رياضة المحركات في منطقة الخليج على وجه التحديد، في محاولة منه لمناقشة هموم هذه الرياضة، لا سيما في ظل توفر الوقت الكافي هذه الأيام جراء الابتعاد عن التنافس والسباقات.

وعن هذه التجربة الجديدة أفاد البلوشي بأن توفر الوقت منحه الفرصة للتفكير في إدارة حوار مع منافسيه في الراليات بعيداً عن السباقات، خاصة وأن جميع اللقاءات التي تجمعهم يكون التركيز فيها فقط على السباقات.

وقال في حديث خاص مع «البيان الرياضي»: إن فترة التوقف الحالية يمكن الاستفادة منها فيما يطور النشاط الرياضي، كل في مجاله، فعلى مستوى سباقات الراليات، هناك كثير من الهموم الواجب مناقشتها بين السائقين للوصول لأفكار من شأنها تطور الراليات عموماً وفئة الدراجات النارية على وجه الخصوص.

وأوضح أنه لاحظ الحاجة الماسة، لإدارة حلقات نقاش منذ إنشائه للأكاديمية الخاصة لتعليم السائقين، ولم يكن الوقت متوفراً في تلك الفترة وتهيأت الفرصة الآن في ظل التوقف الاضطراري، مشيراً إلى أنه اختار اسم «المثابر» ليطل من خلاله عدد من المتسابقين في القناة الخاصة التي أنشأها على «اليوتيوب».

وقال إن الاسم يعبر عن اجتهاد كثير من الأبطال والموهوبين في الراليات وكانت أول حلقة من البرنامج مع البطل الكويتي عبد الله الشطي، والحلقة الثانية مع البطل السعودي عبد المجيد الخليفي، وتلاه مواطنه مشعل الغنيم وهو السائق العربي الوحيد الذي أكمل سباق رالي داكار هذا العام والذي أقيم في السعودية.

وتابع: إن برنامج «المثابر» يتلمس الجوانب المهمة للسباقات في نظر السائقين الذين لا يجد كثير منهم الفرصة الكافية في أجهزة الإعلام، كما أن النقاش فيه كثير من الفوائد.

تدريبات منزلية

وحول استعداداته الرياضية خلال الفترة الحالية، أوضح البلوشي أنه بدأ التدريبات المنزلية للمحافظة على جاهزيته البدنية طوال فترة 7 أسابيع، ثم بدأ بعدها قبل أسبوع تمارين محدودة بالدراجة النارية بهدف المحافظة على لياقته في السباقات حتى يكون جاهزاً في أقرب فرصة ممكنة، وتوقع البلوشي أن تبدأ روزنامة الموسم الجديد في شهر أكتوبر المقبل، وحتى ذلك الوقت سوف يوازن بين التدريبات المنزلية والتمارين بالدراجة النارية.

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