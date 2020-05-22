فريق القبيسي يحصد ذهب «تحدي أبطال الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شهدت منافسات بطولة تحدي أبطال الجوجيتسو، التي أقيمت أول من أمس، في صالة أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، نزالات حامية ومستويات بدنية وفنية رفيعة بمشاركة 50 لاعباً من نجوم المنتخب الوطني، الذين خاضوا 25 نزالاً، موزعين على فريقين. وتمكن «الفريق الأبيض» بقيادة محمد القبيسي، من حصد 14 ميدالية ذهبية، متفوقاً على «الفريق الأزرق» بقيادة فيصل الكتبي الذي جمع 11 ميدالية ذهبية، ليتقاسم الفريقان الجائزة المالية المقدرة بنحو 200 ألف درهم.

وضمت صفوف الفريقين أبرز نجوم المنتخب الوطني، حيث عزز الفريق الأزرق عناصره باللاعبين عمر السويدي ومهدي خالد العولقي وسعيد الكبيسي وغيرهم من النجوم الناشئين إلى جانب سلطان الحوسني وسعيد المزروعي وعلي البناي وغيرهم من فئة الكبار، وأما الفريق الأبيض، فضم: راشد الشحي وذياب النعيمي وفرج خالد العولقي وآخرين من النجوم الناشئين، كما تضمنت فئة الكبار في الفريق الأبيض كلاً من عمر الفضلي ومحمد السويدي وسالم مبارك زايد وغيرهم.

رسائل توعوية

وأكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن البطولة حملت رسائل توعوية وحققت مكاسب رئيسية عدة، مشيراً إلى أنها أقيمت تحت شعار «عيدك في بيتك» ليمثل أولى الرسائل التوعوية لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، بضرورة الالتزام بالإجراءات لحماية المجتمع وصون مكتسباته.

وقال: الرسالة الثانية هي إرادة النصر التي يملكها أبناء زايد والتي تجسدت في إقامة هذا المعسكر المغلق في تلك الظروف الصعبة، مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية، وأما الرسالة الثالثة فهي قدرة أبناء الإمارات على تحويل كل تحد إلى قصة نجاح، مهما كانت الصعوبات، وفي المقابل ثقة اللاعبين وأولياء أمورهم في خطط وإجراءات الاتحاد وحرصه على سلامتهم.

وتلك هي الرسالة الرابعة، وأما الخامسة، فوردت على لسان اللاعبين وكانت موجهة لكل شرائح المجتمع للتأكيد على أن المعركة لم تنته بعد في مواجهة العارض الصحي الحالي، وأن الحذر مطلوب أكثر في الفترة المقبلة، والرسالة السادسة الأخيرة، خاصة بخط الدفاع الأول، حيث حرصنا على وضع لافتة كبيرة في خلفية النزالات توجه الشكر والتقدير والعرفان لكل العاملين بالقطاع الصحي بالدولة.

مكاسب تحققت

وعن المكاسب التي تحققت، قال الهاشمي: التأكد من جاهزية اللاعبين للبطولات والاستحقاقات المقبلة، والوجوه الشابة الجديدة الواعدة التي ظهرت بقوة في هذا المعسكر، وكذلك بروز دور كل من فيصل الكتبي ومحمد القبيسي كمدربين في بطولة تحدي أبطال الجوجيتسو بما يعزز فرص صناعة الكوادر الفنية الوطنية، والتأكد من استيعاب أبطالنا لقيم هذه الرياضة، خاصة أنه المعسكر المغلق الأول في العالم لمنتخب في هذه الظروف الاستثنائية.

وأضاف: تحقق أيضاً نشر روح التفاؤل والإيجابية في الشارع الرياضي، وتقديم تجربة ناجحة لكل المهتمين بالرياضة يمكن استنساخها في كل الرياضات الأخرى من أجل البدء في التعاطي مع مرحلة ما بعد «كورونا».

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أعلن الاتحاد أن معسكر المنتخب يستمر حتى نهاية شهر رمضان، وبعد إجازة عيد الفطر المبارك سيكون هناك معسكر آخر لكل من يرغب من لاعبي الجوجيتسو على أن تفتح الأبواب لهم من أجل تسجيل أسمائهم للالتحاق به مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من فحوص طبية دورية وعزل شامل في الفندق، وتجرى التحضيرات حالياً لاستكمال إقامة الجولة الأخيرة لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بالتنسيق مع الأندية المتأهلة.

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