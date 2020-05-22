«إناث الدراجات» يتدربن بأجهزة ذكية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

بدأ منتخب إناث الدراجات، أول أمس، التدريبات اليومية بواسطة الأجهزة الذكية، بمضمار ند الشبا، بقيادة المدربة ربا حيلاني، وحضور نورة الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير باتحاد الدراجات، والمشرفة العامة على إعداد وتطوير المنتخب، وأشادت الجسمي، بحرص لاعبات المنتخب، على الحضور والانتظام في التدريبات اليومية بحماس وروح عالية.

مشيرة إلى أن المدربة قامت بتقسيم اللاعبات إلى مجموعتين، لإكسابهن المعدلات البدنية والفنية المطلوبة، وأكدت أن المرحلة المقبلة، ستشهد انضمام لاعبات جدد، في إطار خطة الاتحاد بزيادة قاعدة اللاعبات المتميزات، لتكوين منتخب قادر على المنافسة في مختلف البطولات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز