ختام ناجح لرمضانية الرياضات الإلكترونية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اختتمت بنجاح كبير، بطولة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية الرمضانية الأولى، والتي تضمنت 3 منافسات عن بُعد، أقيمت بالتعاون مع شركة "أُو يو جيمينج" وشركة "ڤي سلاش" المتخصصة في تنظيم بطولات الرياضات الإلكترونية بمشاركة 87 لاعباً، وكانت البطولة بفئاتها المختلفة قد شهدت منافسة قوية بين المشاركين

وفاز ببطولة (فيفا) لكرة القدم، اللاعب علي طريف، وحسم عادل عنوش لقب بطولة (ستريت فايتر - قتال الشوارع)، فيما حقق تيمور إقبال بطولة (تيكن - القبضة الحديدية)، وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، حرص الجمعية على تبني وتنظيم الفعاليات الرياضية الإلكترونية خاصة خلال أزمة "كورونا"، ما يسهم في الحفاظ على أفراد المجتمع وتبني المواهب الشابة في الوقت ذاته، وأضاف أن الأزمة الحالية أظهرت فائدة الرياضات الإلكترونية، إذ شاهدنا عدداً من الجهات المحلية والعالمية تسارع في إطلاق البطولات الإلكترونية التي حلت ولو مؤقتاً مكان الرياضات التقليدية لما لها من خصائص مميزة تجعلها البديل في هذه الأوقات الصعبة.

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