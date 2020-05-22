الأولمبياد الخاص ينظم دورة في الإدارة

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

نظمت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، ندوة افتراضية حول الإدارة الرياضية، وواقع التغير العالمي والمفاهيم الحديثة لإدارة الموارد البشرية بالمجال الرياضي، قدمها الدكتور أحمد متولي رئيس قسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان في مصر، وأقيمت الندوة عبر تطبيق «زووم»، بمشاركة 95 متخصصاً في مجال التدريب والإدارة الرياضية، مثلوا العديد من أندية ومراكز أصحاب الهمم، وكذلك الاتحادات والأندية والأكاديميات المختلفة بالدولة، بالإضافة لمشاركة عدد من المتخصصين من خارج الدولة، وتهدف تلك الندوات، إلى المساهمة في نشر الثقافة الرياضية بالمجتمع، وتطوير الجانب الإداري والموارد البشرية بشكل عام، وتوضيح المبادئ العلمية والسياسات وأدوار الإدارات الرياضية.

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