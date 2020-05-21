6 مكاسب لأبطال الجوجيتسو في تحدي"عيدك في بيتك"

المصدر: وام

أكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو أن بطولة تحدي أبطال الجوجيتسو التي أقيمت أمس بمشاركة 50 لاعبا من أبطال المنتخب الوطني في ختام معسكرهم التدريبي المغلق حملت ست رسائل توعوية وحققت ستة مكاسب رئيسية.

وجاءت البطولة التي أقيمت تحت شعار" عيدك في بيتك" لتمثل أولى الرسائل التوعوية، بضرورة الالتزام بالإجراءات المقررة لحماية المجتمع وصون مكتسباته.

وقال الهاشمي: الرسالة التوعوية الثانية هي إرادة النصر التي يملكها أبناء زايد والتي تجسدت في إقامة هذا المعسكر المغلق في تلك الظروف الصعبة لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة، وهو الذي كسر حاجز الصمت في المشهد الرياضي المحلي والقاري والعالمي، مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية.

وأشار إلى أن الرسالة الثالثة تمثلت في قدرة أبناء الإمارات على تحويل كل تحدي إلى قصة نجاح، وحرص الاتحاد على تقديم الخدمة لأبنائه في كل الظروف، مهما كانت الصعوبات، فيما تعززت الرسالة الرابعة في ثقة اللاعبين وأولياء أمورهم في خطط واجراءات الاتحاد وحرصه على سلامتهم .

وأضاف : الرسالة الخامسة هي التي وردت على لسان اللاعبين أثناء بطولة تحدي أبطال الجوجيتسو أمس وكانت موجهة لكل شرائح المجتمع للتأكيد على أن المعركة لم تنته بعد في مواجهة العارض الصحي الحالي، وأن الحذر مطلوب أكثر في الفترة المقبلة.

أما الرسالة السادسة والأخيرة فهي الخاصة بخط الدفاع الأول، حيث أننا حرصنا على وضع لافتة كبيرة في خلفية النزالات توجه الشكر والتقدير والعرفان لكل العاملين بالقطاع الصحي بالدولة.





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