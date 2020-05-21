«عربية طائرة الشواطئ» بطولة دولية رسمياً

المصدر: (المنامة – البيان الرياضي)

إنجاز دولي جديد، حققه الاتحاد العربي للكرة الطائرة، برئاسة الشيخ علي بن محمد آل خليفة، ومكسب كبير للكرة الطائرة العربية، بعدما اعتمد الاتحاد الدولي للعبة، البطولة العربية للرجال والسيدات للشواطئ، بطولة دولية رسمياً، ضمن المستوى الأول، وتسجيل اللاعبين المشاركين فيها بالتصنيف الدولي للاعبي الكرة الطائرة الشاطئية، ووجّه الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحادين العربي والبحريني، شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الدولي، البرازيلي د. آري غراسا، على موافقة الاتحاد الدولي، للطلب الذي تقدم به الاتحاد العربي لاعتماد البطولة الشاطئية ضمن التصنيف الدولي، وهو ما يشكل نقلة نوعية في مسيرة الاتحاد، والكرة الطائرة العربية بشكل عام، والكرة الشاطئية بشكل خاص.

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