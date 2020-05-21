نجوم (WWE) يخوضون «حجرة ورقة مقص»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يخوض نجوم المصارعة الحرة في العالم، منافسة جديدة، في عرض عنوانه «حجرة ورقة مقص»، وهو العرض الأحدث الذي سيتم إطلاقه على منصات التواصل الاجتماعي العربية الخاصة بشبكة رابطة اللاعبين (WWE)، وبإمكان عشاق الرياضة، في جميع أنحاء المنطقة، مشاهدة نجومهم المفضلين، كل يوم أربعاء، على موقعي التواصل الاجتماعي «إنستغرام وفيسبوك»، ولكن الأحداث التنافسية تجرى هذه المرة بعيداً عن الحلبة، وتعد الفكرة الجديدة، بسيطة للغاية، حيث ستقوم المضيفة ناتالي مامو، باستضافة نجوم (WWE)، في لعبة «حجرة ورقة مقص»، لمعرفة من سيحقق الفوز على خصمه، وباعتبار أن نجوم المصارعة الحرة، يقضون الكثير من الوقت في دفع أجسادهم إلى أقصى حد داخل الحلبة.

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