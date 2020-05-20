العثور على جثة نجم المصارعة الحرة تشاد غاسبارد

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلنت السلطات المحلية في مدينة لوس انجلوس الأمريكية عن العثور على جثة النجم السابق لمنظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية ( WWE ) تشاد غاسبارد الذي فقد يوم الأحد الماضي أثناء السباحة مع ابنه البالغ من العمر 10 سنوات، في شاطئ فينيسيا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقبل فقدان أثره، كان جاسبارد قد أمر حراس الإنقاذ بإنقاذ حياة ابنه.

ونعت (WWE ) في بيان لها النجم السابق و التي توفي عن عمر ناهز ٣٩ عاما مقدمة التعازي الحارة لأسرة الفقيد و اصدقائه .

وخلال فترة تواجده في WWE، كان غاسبارد عضوًا في فريق كرايم تايم الشهير مع جاي تي جي. وتحالف هذا الثنائي المحبب للجماهير مع النجم جون سينا خلال فترة عداوته مع جاي بي عام 2008، كما نافسا على لقب التاج تيم في سمر سلام 2009.

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