«السباحة» يشكل «تنظيمية» بطولة اللياقة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

شكل مجلس إدارة اتحاد السباحة اللجنة المنظمة، لبطولة كأس الإمارات للياقة البدنية عن بعد عن طريق تطبيق «زووم»، بعد اعتماد كافة الأمور التنظيمية الخاصة باستقبال طلبات الاشتراك في البطولة ولجنة الحكام واعتماد النتائج، وترأس اللجنة مريم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة رئيس اللجنة الفنية، وتضم مدير البطولة علي دياب المدير الفني لمنتخب الإمارات للسباحة وعضوية أحمد الغيطاني مدرب المنتخب ومحمد إدريس وإيهاب شهاب ومحمد عبد الفتاح وشعبان عبد الستار وإبراهيم أبوعبدالله، كما أعلن الاتحاد عن موعد تنظيم تلك البطولة، حيث من المقرر أن تبدأ يوم 29 مايو الجاري، وأعلن الاتحاد أنه تم فتح باب الاشتراك في البطولة، على أن يغلق باب الاشتراك يوم 25 من الشهر نفسه.

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