ورشة عمل لرماية «الخرطوش»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

شهدت الورشة الثانية التي نظمها اتحاد الرماية أول من أمس، عن بُعد من خلال استخدام برنامج «زووم»، وتركزت على رماية الأطباق «الخرطوش»، تفاعلاً كبيراً بين رماة الأطباق والمحاضر الدولي والخبير الآسيوي حسن بن هدية الشحي، وكانت مشاركة العنصر النسائي إلى جانب مشاركة عدد من الرماة في الكويت والأردن وسوريا والعراق بادرة طيبة، أثرت النقاش على هامش الورشة التي تناول فيها المحاضر على مدى ساعتين كاملتين معظم المحاور المهمة بـ«الشوزن»، وقد أبدى المشاركون في الورشة ارتياحاً بالغاً عكسه النقاش الثري من المتابعين، وكان الاتحاد، قد أقام ورشة عمل لمدربي ولاعبي الرماية، شارك فيها 51 دارساً.

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