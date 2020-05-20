«أوسس» التطوعي يختتم مبادرته لتوزيع المير الرمضاني

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتم فريق «أوسس» التطوعي الذي تم إنشاؤه تحت مظلة اتحاد الإمارات للجوجيتسو أولى مبادراته الرامية لتوزيع 1,000 سلة غذائية على الأسر المتعففة في مختلف إمارات الدولة خلال الشهر الفضيل، وكانت جولات الفريق قد شملت إمارات أبوظبي ورأس الخيمة ودبي والشارقة وعجمان، وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع الهلال الأحمر الإماراتي، حيث بدأت يوم 3 مايو الجاري، واستمرت لمدة 10 أيام، وترجم فريق «أوسس» من مواطنين ومقيمين بعملهم حسهم العالي بالمسؤولية تجاه مجتمعهم، ومدى عمق قيم التسامح والتلاحم والاعتزاز بالهوية والانتماء للوطن.

وجسّدت مبادرة الفريق أسمى معاني التكافل الاجتماعي وروح الشهر الفضيل، الذي لطالما كان فرصةً يتسابق خلالها أبناء الجود والكرم في المجتمع الإماراتي لمد يد العون لكل من يحتاج الدعم.

وعلى الرغم من الأزمة التي يعيشها العالم وسط تفشي جائحة «كورونا»، لم يتوان أبناء الإمارات من المتطوعين في فريق أوسس في الوصول للأسر المتعففة في منازلها، خاصةً مع توجيهات الجهات المعنية بالدولة حول ضرورة عدم مغادرة المنزل إلا في حالات الضرورة، فكان أعضاء فريق أوسس أهلاً للمسؤولية، إذ تعاون أعضاء الفريق مع مراكز الهلال الأحمر في إمارات الدولة لتنظيم جولاتٍ يومية توجهت إلى منازل الأسر المتعففة لتقديم السلال الغذائية، وبالنظر للإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الفيروس، اعتمد الفريق خطة عمل مدروسة لتوزيع السلال الغذائية، إذ كان أعضاء الفريق يتوزعون على عدّة سيارات مع الالتزام بالتوجيهات حول أعداد الركاب المسموح بهم في السيارات، وتتقدمهم شاحنة الهلال الأحمر التي تحمل السلال الغذائية.

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