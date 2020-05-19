دولية شطرنج الفجيرة “عن بعد” يونيو المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة تنظيم بطولة الفجيرة الدولية الاولى للشطرنج (عن بعد ) وذلك خلال يونيو المقبل، وتم الاعلان عن ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة النادي عبر الاتصال المرئي برئاسة الدكتور عبد الله علي ال بركت ومشاركة محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة و عبد العزيز العبدولي الامين العام وبقية اعضاء مجلس الادارة .

وتم رصد ميزانية خاصة بالجوائز المالية للبطولة على أن يتم الاعلان عن اللائحة الفنية للبطولة قريباً ، وناقش الاجتماع بعض الخطط المتعلقة بعودة النشاط لمرحلة ما بعد كورونا ومتابعة سير التدريب .

بدوره، اشاد الدكتور عبد الله ال بركت بالجهود الادارية والتنظيمية والفنية التي بذلت من أجل الاستمرار بالتدريب الذهني والحفاظ على الصحة والسلامة العامة تزامنا مع الاجراءات الاحترازية المتبعة مشيراً الى انه تم تكليف اللجنة الفنية بمراجعة ودعم الية التدريب عن بعد، بأفضل التطبيقات الذكية والوسائل المساعدة لمنتسبي النادي وبما يُساهم بالحفاظ على الاستقرار بالمستويات المعهودة للاعبي النادي.

من جهته،، قال محمد الزعابي نائب رئيس مجلس الادارة بأن المرحلة الماضية من التدريب الشطرنجي عن بعد كشفت عن نقلة نوعية بمستويات اللاعبين من خلال التدريبات المباشرة بين المدربين واللاعبين عن طريق برنامج زووم، وايضا عن طريق الفيديوهات المسجلة او سواء بمتابعة المدربين لمباريات اللاعبين الملعوبة في حساباتهم التي تم انشاءها لهم في المواقع العالمية وتم ارشفة ذلك على قناة النادي على اليوتيوب.

وتم تكريم اللاعبين أصحاب المراكز الاولى بجوائز مادية تم تحويلها الى حساباتهم البنكية، على ان تقام هذه البطولات بشكل دوري تحفيزاً للاعبين لكي يكون لهم حافزا للمواظبة على التمرين عن بعد.

يذكر أن، لاعبي النادي شاركوا في عدة بطولات اقيمت عن بعد في الفترة الماضية وحقق فيها كل من عمار السدراني ومحمد سعيد اليليلي وخليفة خالد الحفيتي نتائج رائعة وكان اخرها فوز لاعب النادي استاذ الاتحاد الدولي عمار السدراني بالمركز الأول في تحت 16 سنة في بطولة الشارقة الدولية للشطرنج بمشاركة 245 لاعب ولاعبة .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز