محمد بن مكتوم مستمر في رئاسة اتحاد الرجبي

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

علم «البيان الرياضي» أن الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مستمر في رئاسة اتحاد الرجبي خلال الدورة الانتخابية المقبلة الممتدة حتى 2024، بعد الجهد الذي بذله في دعم اللعبة وتطورها خلال الدورة الحلية، وبناء على ذلك سيتم تكليفه بإعادة تشكيل مجلس الإدارة من خلال فريق عمل يضم 9 أعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة، وسيكون التغيير في المجلس القائم حالياً طفيفاً للغاية بضم عضو أو اثنين من اللاعبين السابقين لإثراء العمل ومنح الفرصة لعدد من الكوادر الشابة للعمل والمساهمة في الارتقاء باللعبة خلال الفترة المقبلة.

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