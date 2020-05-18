"اتحاد الجوجيتسو" يطلق حملة "عيدك في بيتك"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تنظيم تحدي أبطال الجوجيتسو، وذلك بعد غداً الأربعاء بمشاركة 50 لاعبا من نجوم المنتخب الوطني. وتدعم هذه البطولة بكافة معاييرها ورسائلها رؤية الاتحاد في دعمه للجهود الوطنية والإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجهات المعنية في الدولة للحماية من انتشار فيروس كوفيد 19، خصوصا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وإطلاق الاتحاد لحملة "عيدك في بيتك".

ويعدّ اتحاد الإمارات للجوجيتسو من أوائل الجهات التي أسهمت في تعزيز الوعي حول أهمية قضاء فترة الأعياد في المنازل حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث يقيم الاتحاد تحدي أبطال الجوجيتسو تحت شعار عيدك في بيتك ليقدم بادرةً رمزية للاحتفاء بقرب حلول عيد الفطر المبارك، الذي يتوقع أن تكون أجواءه هذا العام مختلفة.

ويشارك في تحدي الأبطال الذي ينطلق في العاشرة من مساء بعد غداً 50 لاعباً من نجوم المنتخب الوطني، سيتنافسون ضمن فريقين بقيادة كل من النجمين فيصل الكتبي ومحمد القبيسي ليخوضوا 25 نزالاً حماسياً على أرض جوجيتسو أرينا.

من جانبه، قال محمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: "يعود علينا عيد الفطر المبارك هذا العام بحال لم نعهده من قبل نظراً للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لحماية أبنائها من المواطنين والمقيمين من جائحة كوفيد 19.

وحرصاً على صحة وسلامة اللاعبين، فقد اتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في تحدي أبطال الجوجيتسو. وتترجم البطولة جهود الاتحاد في تعزيز الوعي حول أهمية البقاء في المنازل خلال فترة الأعياد، من خلال نقل حماس بساط المنافسات إلى منازل مشجعي اللعبة.

وأضاف: "عيدنا هذا العام سيكون ذا طابع خاص بين أفراد الأسرة الواحدة في أجواء من المحبة والتآلف. ومن خلال التزامنا بتوجيهات قادتنا وحكومتنا فإننا قادرون على تجاوز هذه المرحلة بتحمل المسؤولية بشكلٍ مشترك والتفاؤل بأن القادم أفضل بإذن الله".

بدوره، أكد المدير الفني للمنتخب الوطني للجوجيتسو رامون ليموس، أن الاتحاد أعد خطة متكاملة للحفاظ على جاهزية اللاعبين وقدراتهم في هذه الظروف، مشيدا بتوفير الاتحاد لجميع مقومات نجاح معسكر اللاعبين ولافتا إلى أن هذا التحدي هو إحدى ثمرات هذا النجاح في التخطيط.

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