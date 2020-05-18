جلسة حوارية للمبارزة مع إيناس بو بكري

المصدر: (دبي - وام)

نظّم اتحاد المبارزة جلسة حوارية «عن بُعد» عبر تطبيق الاتصال المرئي مع البطلة التونسية الأولمبية إيناس بو بكري صاحبة الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو الحاصلة على جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، وحضر الجلسة لاعبو ولاعبات المنتخب الإماراتي، ضمن سلسلة الجلسات الحوارية الافتراضية التي ينظمها اتحاد اللعبة، وتناولت الجلسة محطات من حياة اللاعبة، وتدرجها في المشاركة بالبطولات المحلية والعالمية، ونظام التدريب الخاص بها، وأبرز المشاركات الدولية والجوائز التي حصلت عليها.

وقدمت البطلة الأولمبية في عرض تجربتها نصائح للاعبين واللاعبات، عن طرق تنمية المواهب والارتقاء بها للوصول إلى العالمية، مؤكدة أن طموح اللاعب هو الحافز الأكبر لمواجهة التحديات وأهمها التوفيق بين الدراسة والحياة الاجتماعية وممارسة الرياضة، وتناولت الجلسة الجوانب النفسية للاعبة أثناء وبعد مشاركاتها بالبطولات.

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