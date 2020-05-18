«تنشيطية الجوجيتسو» لا تعترف بالمصاعب وتقبل التحديات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكدت بطولة الجوجيتسو التنشيطية الأولى التي أقيمت على صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية أول من أمس، أن الرياضة لا تعترف بالمصاعب وتقبل التحديات، وهو ما تجلى من خلال الحماس البالغ خلال النزالات القوية، التي شارك فيها 60 لاعباً من أبطال الإمارات المشاركين في المعسكر التدريبي المغلق الحالي الذي بدأ مطلع الشهر الجاري في فندق نادي ضباط القوات المسلحة، وتوزعت نزالات البطولة على ثلاثة أبسطة أشرف عليها ثلاثة حكام معتمدين من الاتحاد، وتعد البطولة التنشيطية، هي الأولى من نوعها في المنطقة، منذ إيقاف الأنشطة الرياضية وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، حيث حرص اتحاد الإمارات، على إطلاق المبادرات المتعاقبة، ليتوّجها بتنظيم المعسكر التدريبي والبطولة التنشيطية لتعزيز جاهزية لاعبي المنتخب للاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة.

84 نزالاً

وشهدت البطولة 84 نزالاً حماسياً، انتهى 23 منها بالإخضاع «الاستسلام»، وتوزّعت النزالات على 14 فئة في منافسات الناشئين والكبار، وحصد الميداليات الذهبية عن فئة الناشئين تحت 18 عاماً والتي شملت وزن 7 فئات، كل من، محمد طلال الكعبي عن فئة وزن تحت 50 كغ، وعمر علي السويدي تحت 55، ومايد الشحي تحت 60، وعبد الله الهاشمي تحت 66، وفرج خالد العولقي تحت 73، ومهدي خالد العولقي تحت 81، وسعيد الكبيسي فوق 81، وفي منافسات الكبار أحرز الذهبية كل من، أحمد سعيد الظاهري عن وزن تحت 56، وفاز ذياب النعيمي تحت 62، وعمر الفضلي تحت 69، ومحمد علي السويدي تحت 77، وعلي البناي تحت 85، وفيصل الكتبي فئة تحت 94، وهزاع محمد عن فئة وزن فوق 94 كغ.

غرس القيم الحقيقية

وعبر عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة، والمستوى الفني المتميز الذي أظهره اللاعبون في كل الفئات، وتوجه بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعمه المتواصل للرياضة بشكل عام، ورياضة الجوجيتسو على وجه التحديد، مشيراً إلى أن الإمارات بقيادتها الرشيدة وأبنائها المخلصين لا تعترف بالمستحيل، وقال: إقامة تلك البطولة في هذه الظروف تعكس القيم الحقيقية التي تغرسها رياضة الجوجيتسو في كل ممارسيها وهي الانضباط والشجاعة والصبر والتحمل والثقة بالنفس.

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