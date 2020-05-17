«بناء الأجسام» يخطط لما بعد «كورونا»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

ناقش مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام، المشاركات الدولية والبطولات، التي يتم تنظيمها في الدولة ومشاركات المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، لما بعد أزمة جائحة «كورونا»، عند استئناف الأنشطة الرياضية مجدداً، كما تم دراسة إمكانية تقليص الرسوم المالية المترتبة على صالات وأندية بناء الأجسام والقوة البدنية في الدولة، بعد الحصول على موافقات دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارات الدولة، وبما يتزامن والسعي للتخفيف عن كاهل أصحاب الصالات في ظل توقف الأنشطة الرياضية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، الذي ترأسه الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد، والذي انعقد عن بعد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز