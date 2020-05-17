الحوسني ينال لقب أستاذ شطرنج دولي

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

حقق عمران الحوسني لاعب منتخبنا ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، لقب «أستاذ دولي»، ليضيف إنجازاً شطرنجياً جديداً إلى الرياضة الإماراتية، وجاء حصول الحوسني على اللقب، بقرار من الاتحاد الدولي للشطرنج، مؤخراً، بعدما حقق لقب بطولة العرب الفردية تحت 20 سنة، والتي أقيمت في الأردن 2019، حيث مثل منتخبنا ، وطبقاً لقرار الاتحاد الدولي، بحصول أبطال العرب في البطولات على ألقاب دولية، بالاتفاق مع الاتحاد العربي للعبة، فقد تحول الحوسني من لقب أستاذ اتحادي، إلى أستاذ دولي.

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