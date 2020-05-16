حمدان بن راشد يوجه بتأجيل "القفال30" إلى 2021

المصدر: دبي -البيان الرياضي

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تقرر تأجيل سباق النسخة الثلاثين من حدث القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سنوياً، برعاية كريمة ودعم مستمر من سموه، ليقام العام المقبل 2021 ، بعدما كان مقررا أن يقام نهاية الشهر الجاري، ويأتي قرار تأجيل النسخة الحالية حرصاً على سلامة المشاركين، نظرا للظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، بسبب جائحة "كورونا"، وتماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة وأجهزتها المختلفة لدرء مخاطر هذا الوباء والحد من انتشاره والتزاماً بالتوجيهات والقيود والإجراءات الاحترازية من الجهات المسئولة.

الحدث مستمر

وللمرة الأولى منذ تأسيس وانطلاقة حدث سباق القفال في شهر مايو عام 1991 بفكرة صائبة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وقتها، وبعد 29 عاماً، لن يقام الكرنفال الكبير هذا العام حيث اعتاد أهل البحر أن يكون مسكاً لختام روزنامة السباقات في الموسم الرياضي البحري كل عام، وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن الحدث مستمر كموعد سنوي ينتظره كل عشاق الرياضات البحرية حيث سيعود العام المقبل 2021 في موعده، موجها اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إلى ضرورة العمل والتجهيز لنسخة متميزة في السباق رقم 30 والذي سيحكي قصة نجاح امتدت لثلاثة عقود رسمت تاريخا عريقا مر بالكثير من المراحل والذكريات الجميلة التي تحتفظ بها ذاكرة الكثيرين من أبناء الإمارات حيث أعاد السباق ملحمة الآباء والأجداد في البحث عن لقمة العيش في رحلات الغوص.

دعم واهتمام

ورفع أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة النادي الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على دعمه المستمر واهتمامه اللا محدود بإقامة السباق كل عام منذ 1991 والمحافظة على شكله واستمراره كرسالة راسخة تناقلها مختلف الأجيال والنسخ الماضية شاهدة على بصمات وأيادي سموه البيضاء التي لم تقف على هذا السباق فقط، بل امتدت لتشمل رعاية وتطوير معظم السباقات البحرية في السفن والقوارب المحلية، وقال بن مسحار أن سموه حريصاً على إنجاح واستمرار الحدث منذ تأسيسه إيمانا منه بأهمية إحياء الموروث الحضاري للأجداد، ويأتي قراره اليوم بتأجيل النسخة الثلاثين إلى العام المقبل، ليحمل رؤية سليمة من اجل إقامته في ظروف مثالية ليجتمع في هذه التظاهرة كل أفراد المجتمع.

قرار حكيم

وبدوره، قال محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي للنادي، أن القرار يعكس مدى حكمة واهتمام سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم صاحب فكرة ومؤسس سباق القفال في إقامة السباق في أحسن الظروف وتحقيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة "كورونا" ودعم الجهود القائمة في كل أجهزة الدولة والعمل معا لمحاربة هذا الوباء، ووجه حارب رسالة إلى الملاك والنواخذة والبحارة قائلا: أن غياب السباق الأغلى والأجمل والأقوى وتأجيله إلى العام المقبل قرار اضطرته ظروف خارج عن الإرادة يعلمها ويحس بها الجميع في ظل التقيد بالإجراءات الاحترازية في العالم وليس المنطقة فحسب في ظل انتشار جائحة وباء كورونا داعيا الجميع إلى ضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل وإتباع كافة الإرشادات من الجهات الصحية والاستفادة من فترة البقاء في منازلهم بتعلم مهارات جديدة وممارسة التمارين الرياضية المفيدة والمحافظة على صحتهم.

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