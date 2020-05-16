افتتاح دورة حكام السلة العربية «أونلاين»

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

افتتح اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، دورة حكام السلة العرب التي ينظمها الاتحاد العربي بالتعاون مع الاتحاد المصري عبر الـ«أونلاين» وصفحة الاتحاد العربي على «فيسبوك» والتي تستمر حتى 20 الجاري بمشاركة 193 حكماً، وقال القرقاوي :

الاتحاد العربي كان حريصاً على إقامة الدورة، بسبب توقف النشاط الرياضي، نتيجة لجائحة «كورونا» التي يعيشها العالم والتي أثرت على كافة القطاعات بما فيها القطاع الرياضي، وأشار إلى تكليف الدكتور منير بن الحبيب مدير المكتب الفني للاتحاد العربي لإعداد دراسة حول إقامة دورة مماثلة للمدربين خصوصاً بعد القرار الأخير الذي صدر من الاتحاد الدولي بإجراء بعض التعديلات على قانون اللعبة والبدء في تطبيقها اعتباراً من أكتوبر المقبل، وكشف القرقاوي النقاب عن مشاورات يجريها الاتحاد مع الاتحادات العربية لاتخاذ توصيات بشأن سبل عودة النشاط.

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