«آسيوية شباب اليد» تقام أكتوبر المقبل

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، إقامة البطولة الآسيوية الـ17 للشباب، خلال الفترة من 6 - 15 أكتوبر المقبل، والمؤهلة لبطولة العالم في المجر 2021، وكان مقرراً إقامتها سابقاً من 10 - 21 يوليو، وتم تأجيلها بسبب انتشار فيروس «كورونا» في دول العالم، وأشار الكتاب المرسل من اللجنة التنفيذية لجميع اتحادات اليد في القارة الآسيوية.

والتي ترغب في المشاركة بالبطولة، أن ترسل كتاباً ورسوم المشاركة إلى الاتحاد الآسيوي في موعد أقصاه 15 يونيو المقبل، وطالبت الدول التي أرسلت سابقاً موافقتها، أن تؤكد من جديد مشاركتها ليتسنى للجنة التنفيذية معرفة العدد النهائي للدول المتنافسة في البطولة، ويذكر أن منتخبنا الوطني الذي قد شارك في بطولة كأس الإمارات للرجال بالموسم الحالي.

وحصل على المركز الرابع، وجاءت مشاركته بعد انقطاع طويل، حيث كانت آخر مشاركة في البطولة العربية للمدارس بداية 2019، تحت قيادة المدرب الوطني قاسم عاشور ومساعده إبراهيم الأميري والإداري جمال القرصي.

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