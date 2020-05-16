بطولة الجوجيتسو التنشيطية تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم بطولة الجوجيتسو التنشيطية في صالة أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وتأتي ضمن إطار المعسكر التدريبي المغلق الذي ينظمه اتحاد الجوجيتسو، ويضم 60 لاعباً، ويستمر حتى 24 من الشهر الجاري، وتندرج هذه البطولة ضمن جهود الاتحاد في مواصلة رحلة الاستعداد والجهوزية الكاملة للاعبين للاستحقاقات القادمة بعد انقضاء جائحة كوفيد 19.

وتقام البطولة وسط إجراءات احترازية مشددة تهدف لحماية صحة وسلامة اللاعبين المشاركين، وتعد البطولة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، ومراعاةً لأوقات الصيام والإفطار في شهر رمضان الكريم، ستنطلق منافسات البطولة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وحتى 12 ونصف ليلاً، حيث تتوزع منافسات اللاعبين على ثلاثة أبسطة، ويشرف عليها ثلاثة حكّام.

خطة متكاملة

ويعد اتحاد الإمارات من الاتحادات الرائدة عالمياً التي وضعت قيد التنفيذ، خطة متكاملة للحفاظ على لياقة لاعبي المنتخب في ظل الظروف الاستثنائية القائمة، كما ساهم الجهاز الفني واللاعبون في ترجمة هذه الخطة على أرض الواقع من خلال التزامهم ومسارعتهم إلى المشاركة في المعسكر التدريبي المغلق الذي يقيمه الاتحاد في فندق نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي.

حيث يتضمن برنامج المعسكر إقامة البطولة التنشيطية، والتي ستساهم في تعزيز جهوزية لاعبي المنتخب للاستحقاقات الرياضية المقبلة بما في ذلك بطولة الألعاب الشاطئية بالصين في الأول من نوفمبر القادم، وبطولة العالم للناشئين والشباب والكبار تحت مظلة الاتحاد الدولي في شهر نوفمبر أيضاً، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي يخطط الاتحاد لتنظيمها في نوفمبر أيضاً.

إضافة للارتباطات القارية والعالمية لمنتخبات الناشئين والشباب والكبار.

وقال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد: تابعنا تحضيرات اللاعبين وحماسهم البالغ خلال المعسكر التدريبي المغلق الذي ينظمه الاتحاد. ولمسنا الجدية المعهودة من قبلهم، وحرصهم على أن يظهروا بالمظهر الذي يليق بسمعتهم ومكانتهم العالمية التي تحققت على مدى الأعوام الماضية وساهمت في وصول جوجيتسو الإمارات إلى منصات التتويج الدولية.

وأكد أن الجمهور سيستمتع بمشاهدة لاعبيه المفضلين في البطولة عبر قناة أبوظبي الرياضية والبث المباشر على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باتحاد الإمارات للجوجيتسو.

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