انطلاق «تايكواندو» الإمارات للبومسي عن بُعد

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

انطلقت أمس الأول بطولة تايكواندو الإمارات للبومسي عن بُعد، بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية والمراكز التخصصية في الدولة، وتستمر لخمسة أيام، وأسفرت أبرز نتائج اليوم الأول عن فوز فارس جابر من نادي الشارقة للألعاب الفردية في فئة الأشبال حزام البوم، تلاه اليكسندر باول من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانياً، ثم زايد سهيل من فريق رايز ثالثاً، وفي فئة الأشبال للحزام الأخضر فاز لاعب الشارقة للألعاب الفردية أسامة محمود لطفي بالمركز الأول تلاه علي جاسم من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وحل ثالثاً محب الله حمداني من فريق جولدن سبورت.

وأشار العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس إدارة اتحاد التايكواندو أن الهدف من إقامة البطولة عن بعد تتيح للمدربين العاملين في الأندية ضرورة الوقوف على مستويات اللاعبين واللاعبات خلال الفترة الماضية وتشجيعهم على مواصلة التدريبات للحفاظ على المهارات الفنية واللياقة البدنية، وملمحاً إلى أن المستويات الفنية تبشر بالخير، كما أشاد الزيودي بالجهود الملموسة للطواقم التدريبية المشرفة على اللعبة. ويشرف على المنافسات السكرتير الفني للاتحاد محمد إسحاق بينما يشرف على التحكيم خالد المقبالي رئيس الحكام.

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