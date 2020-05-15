120 مدرباً وحكماً للأولمبياد الخاص في الدورة الافتراضية لتعديلات قانون السلة

المصدر: البيان الرياضي

بالتعاون بين اتحاد الإمارات لكرة السلة و مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتى، تم تنظيم دورة افتراضية حول قانون كرة السلة عبر الفيديو "كونفرنس"، بمشاركة 120 مدرباً و حكماً، مثلوا العديد من أندية و مراكز أصحاب الهمم، وكذلك الأندية والأكاديميات المختلفة بالدولة.

وتأتي ورشة تأهيل مدربي كرة السلة بالأولمبياد الخاص ضمن سلسلة جديدة من الندوات وورش العمل الإلكترونية للمدربين والإداريين التي يتم تنظيمها مع الاتحادات والجهات الرياضية المختلفة، لتعزيز قدرات الكوادر العاملة والمنتسبة للأولمبياد الخاص الإماراتي، واطلاعهم على آخر المستجدات في المجال الرياضي المختص برياضات اللاعبين من أصحاب الهمم ذوي التحديات الذهنية، وذلك حسب الخطة الاستراتيجية للمؤسسة التي تستهدف رفع مستوى أداء الكوادر الفنية والإدارية، ونشر الثقافة الرياضية الصحيحة بين جميع أفراد المجتمع، خاصة وأن الرياضة في دولة الإمارات نجحت في رفع مستوى التضامن والتكاتف بين الجميع، بعد أن جمعت ممارسيها الأصحاء وأصحاب الهمم في فريق واحد وهو ما يطلق عليه الرياضة الموحدة، و كرة السلة هى احدى أهم الرياضات الرسمية الصيفية بالاولمبياد الخاص الدولى و يشارك فيها اللاعبين من أصحاب الهمم فى منافسات عدة على مستوى اللاعبين من اصحاب الهمم اوعلى مستوى المنافسات الموحدة التى تعزز الدمج الرياضى بين اللاعبين.

وأشرف على الدورة المحاضر والمراقب الدولى محمد قاسم دعدوش سكرتير عام لجنة الحكام بأتحاد السلة، حيث تم تغطية محتوى الدورة و الذى ضم التعديلات التي طرأت على القانون الدولي للعبه كره السله و تحديداً المواد المتعلقة بأصابه اللاعبين ، اللاعب في حاله تصويب على السله ، التبديل ، الخطا المزدوج ، الأسطوانة الوهمية ، أخطاء سوء السلوك ، واجبات المسجل والميقاتي ، نظام الاعاده الفوري I RS، صحيفة التسجيل ، و التبديل.

ويقدم اتحاد كرة السلة دعم فنى و تعاون كبير لبرامج الرياضة و المسابقات بمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتى من خلال إدارة و تحكيم الفعاليات الرياضية لأصحاب الهمم، وتوفير الكوادر الفنية والتحكيمية اللازمة لتطوير المدربين والحكام بالأولمبياد الخاص، بجانب التعاون فى تقديم سلسلة من ورش العمل عن بعد لتطوير مهارات المدربين و تقديم أفضل مستوى فنى لأبنائنا من اصحاب الهمم من الرياضيين بالأندية و المراكز و المدارس.

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