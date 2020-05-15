اتحاد التايكواندو يدشن بطولة البومسي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

عقد اتحاد التايكواندو الإماراتي اجتماعه الدوري برئاسة العميد أحمد حمدان الزيودي وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي اللجان العاملة والذي أقيم عن بعد عبر تقنية الإتصال المرئي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيدا 19).

و تمت مناقشة برامج التدريب عن بعد والبطولات التي يتم تنظيمها الاتحاد، وأوصي الإجتماع بإقامة بطولة الإمارات للبومسي عن بعد ولكافة الأعمار والتي انطلقت أمس، بمشاركة 150 لاعبا ولاعبة من مختلف الأندية والمراكز التخصصية في الدولة، وتستمر لخمسة ايام.

نتائج

واسفرت أبرز نتائج اليوم الاول عن فوز فارس جابر من نادي الشارقة للألعاب الفردية في فئة الأشبال حزام البوم تلاه اليكسندر باول من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانياً ثم زايد سهيل من فريق رايز ثالثاً.

وفي فئة الأشبال للحزام الأخضر فاز لاعب الشارقة للألعاب الفردية أسامة محمود لطفي بالمركز الأول تلاه علي جاسم من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانيا، وحل ثالثاً محب الله حمداني من فريق جولدن سبورت.

وأشار العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس إدارة اتحاد التايكواندو أن الهدف من إقامة البطولة عن بعد تتيح للمدربين العاملين في الأندية ضرورة الوقوف على مستويات اللاعبين واللاعبات خلال الفترة الماضية، وتشجيعهم على مواصلة التدريبات للحفاظ على المهارات الفنية واللياقة البدنية وملمحاً إلى أن المستويات الفنية تبشر بالخي، كما أشاد الزيودي بالجُهود الملموسة للطواقم التدريبية المشرفة على اللعبة.

ويشرف على المنافسات السكرتير الفني للاتحاد محمد إسحاق بينما يشرف على التحكيم خالد المقبالي رئيس الحكام إلى جانب كل من محمد علي حلبوب، ومفلح ناجي مفلح، وطارق قائد علي، وجواد المرابط وعبد الواحد غزاله، ونوران عزت ومطهر العذري ومراد أحمد علي.

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