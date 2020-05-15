أوليسي مع «الإمارات للدراجات» حتى 2022

المصدر: (أبوظبي - وام)

وقّع الإيطالي دييغو أوليسي عقداً جديداً مع فريق الإمارات للدراجات الهوائية لمدة عامين إضافيين، يبقى بموجبه في صفوف الفريق حتى نهاية عام 2022. وكان أوليسي «30 عاماً» حقق نتائج مميزة بداية عام 2020.

حيث حل في المركز الثاني في سباق جولة داون أندر، بينما انضم إلى قائمة العشرة الأوائل في طواف الإمارات. وأكد ماورو جيانيتي، مدير الفريق أن دييغو يعد عنصراً مهماً في الفريق، حيث قدم أداء قوياً وثابتاً طوال الفترة الأخيرة، وأثبت جدارته للجميع، وأثبت أنه قائد جيد.

وعبر أوليسي عن سعادته بتجديد عقده وقال: أنا عضو في فريق الإمارات منذ سنوات، وهو بمثابة عائلتي الثانية.

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