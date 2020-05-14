نزالات تاريخية على شبكة WWE هذا الأسبوع

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

أصبحت شبكة WWE متاحة للمشاهدة في الوقت الحالي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يمنح المتابعين فرصة مشاهدة الفعاليات ضمن خدمة الدفع للمشاهدة، والأفلام الوثائقية الحصرية، والعروض الأسبوعية مثل راو، وسماك داون، وNXT.

وتقدم الشبكة هذا الأسبوع خمسة برامج متميزة، من بينها النزلات التاريخية الأفضل خلال آخر 10 سنوات، حيث سيستمتع عشاق WWE برحلة في الذاكرة، مع مشاهدة أقوى 10 نزالات خلال السنوات العشر الماضية، والتي شهدت مشاركة أبرز النجوم مثل أندرتيكر، و«تريبل إتش»، ودانيل براين.

ويظهر أندرتيكر مرتين في هذه المنافسات، حيث يستطيع المشتركون مشاهدته في نزالات، يخوضها في مواجهة «تريبل إتش، وشون مايكلز في عرض ريسلمانيا 26.

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