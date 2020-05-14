«عربي الكاراتيه» ينظّم دورة مدربي «الكاتا»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ينظّم الاتحاد العربي للكاراتيه دورة لمدربي «الكاتا» عن بعد في إطار جهوده للتخفيف من حدة أزمة «كورونا»، وفي ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول للتقليل من الآثار السلبية على الرياضة والرياضيين.

وتقام الدورة برعاية الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحادات السعودي والعربي وغرب آسيا، عضو الاتحاد الدولي، ولمدة 5 أيام، وتعد الأولى التي يقيمها الاتحاد عن بُعد «أون لاين»، وتبدأ فعالياتها اليوم .ووجه المهندس حميد شامس الزرعوني الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، الأمين العام للاتحاد العربي، الشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي برئاسة الدكتور القناص على جهوده المتواصلة من اجل الارتقاء باللعبة.

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