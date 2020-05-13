اتحاد الجوجيتسو ينظم بطولته التنشيطية الأولى في المنطقة

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تنظيم بطولة الجوجيتسو التنشيطية يوم السبت المقبل 16 مايو على أرض جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية، أبوظبي.

وتأتي البطولة التنشيطية ضمن إطار المعسكر التدريبي المغلق الذي ينظمه الاتحاد للاعبيه ويستمر حتى 24 من الشهر الجاري، ما يؤكد على تصميم اتحاد الإمارات للجوجيتسو على مواصلة مسيرة الإنجاز، حيث تُقام البطولة وسط إجراءات احترازية صارمة تهدف لحماية صحة وسلامة اللاعبين المشاركين.

وبعد تفشي جائحة كوفيد-19 وتعليق مختلف الفعاليات الرياضية على مدى الشهرين الماضيين، تجسّد بطولة الجوجيتسو التنشيطية إنجازاً مهماً بحد ذاتها، فإلى جانب كونها البطولة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، تجسد البطولة قيم التحدي وتجاوز المصاعب التي تنطوي عليها رياضة الجوجيتسو، والتي ترجمها لاعبو المنتخب الوطني بمسارعتهم للمشاركة في المعسكر التدريبي المغلق الذي يقيمه الاتحاد.

وتعليقاً على إقامة البطولة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط في ظل الأوضاع الراهنة والإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، قال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: "على الرغم من تفشي جائحة كوفيد-19 عالمياً، سعينا في اتحاد الإمارات للجوجيتسو لمواصلة مسيرة النجاح، والتواصل الدائم مع لاعبينا بهدف الحفاظ على مكانة دولة الإمارات العالمية المتقدّمة في الاستحقاقات الرياضية المقبلة.

وواصل: ترجمنا هذه الرؤية من خلال المبادرات المتعاقبة التي أطلقناها، وآخرها تنظيم المعسكر التدريبي المغلق، حيث تأتي بطولة الجوجيتسو التنشيطية لتكون الأولى من نوعها على المستوى الرياضي في المنطقة. وارتكزنا في قرارنا لتنظيم هذه البطولة إلى إيماننا بضرورة تمكين اللاعبين لمواصلة التألق الرياضي فور عودة البطولات. ولهذا، نفخر بالحماس الكبير الذي يبديه لاعبونا خلال المعسكر، ما يعزز ثقتنا بقدرتهم على التميّز في المحافل الرياضية المرتقبة".

ويشارك لاعبو المنتخب الوطني للجوجيتسو حالياً في المعسكر المغلق الذي ينظمه الاتحاد في فندق نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، حيث يتضمن برنامج المعسكر إقامة البطولة التنشيطية، والتي ستسهم في تعزيز جاهزية لاعبي المنتخب للاستحقاقات الرياضية المقبلة بما في ذلك بطولة الألعاب الشاطئية بالصين في الأول من نوفمبر القادم، وبطولة العالم للناشئين والشباب والكبار تحت مظلة الاتحاد الدولي في شهر نوفمبر أيضاً، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي يخطط الاتحاد لتنظيمها في نوفمبر أيضاً، بالإضافة للارتباطات القارية والعالمية لمنتخبات الناشئين والشباب والكبار.

من جانبه، قال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: "عند اتخاذ قرار إقامة المعسكر المغلق للاعبي المنتخب الوطني للجوجيتسو ودعوة 60 لاعباً من منتخب الناشئين والشباب والكبار، وجدنا أنه من الضروري إقامة بطولة تنشيطية في إطار فعالياته بشكلٍ يحضّر لاعبينا للاستحقاقات المقبلة على المستوى المحلي والعالمي. وحيث كان المعسكر التدريبي مغلقاً دون أن يخالط اللاعبون أي شخصٍ خارج إطار المعسكر، فقد قررنا إقامة البطولة بشكلٍ مغلق أيضاً على أرض جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي".

بدوره، قال سائد حجازي، مدير عام مساعد مبيعات "جاكوار ولاند روڤر" في شركة "بريمير موتورز"، الوكيل الرسمي لسيارات "لاند روڤر" في أبوظبي، شريك السيارات الحصري للبطولة: "يسرنا أن نرى مبادرة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بتنظيم بطولة الجوجيتسو التنشيطية للمنتخب الوطني ضمن إجراءات آمنة وصحيّة. وبهذا فإن الاتحاد يضع مثالاً رائعًا لكونه أول جهة رياضية تعقد منافسة أو فعاليةً رياضية في الدولة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. ونتمنى كل التوفيق للاتحاد واللاعبين ضمن هذه البطولة".

وبالنظر لتوقيت إقامة المعسكر وسط تفشي جائحة كوفيد-19، حرص فريق عمل اتحاد الإمارات للجوجيتسو على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، حيث تم فحص جميع اللاعبين والمشرفين على المعسكر للاطمئنان على سلامتهم قبل بدء أنشطة المعسكر، مع ضمان عدم مخالطتهم لأي أشخاصٍ من خارج المعسكر بشكلٍ يضمن صحة الجميع من لاعبين ومشرفين، ما يؤكد على التزام الاتحاد وفريق عمله بأعلى مستويات الصحة والسلامة العامة.

ومراعاةً لأوقات الصيام والإفطار في شهر رمضان الكريم، ستنطلق منافسات البطولة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وحتى 12 ونصف ليلاً، حيث تتوزع منافسات اللاعبين على ثلاثة أبسطة، يشرف عليها ثلاثة حكّام.

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