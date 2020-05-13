"كاراتيه العرب" تواجه "كورونا" عن بُعد

المصدر: دبي-علي شدهان

تتعدد الأساليب، وتتنوع الآليات، ويبقى الهدف الأوحد هو التصدي لـ "كورونا"، "كاراتيه العرب" تواجه " الفيروس" بإقامة دورة عن بُعد لمدربي "الكاتا" ينظمها الاتحاد العربي للعبة اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة 5 أيام في إطار جهوده للتخفيف من حدة تأثيرات "كوفيد19"، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية الهادفة إلى القضاء على "الفايروس".

الدورة الأولى

وتقام الدورة برعاية الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحادات السعودي والعربي وغرب آسيا، عضو الاتحاد الدولي، وتعد الأولى التي يقيمها الاتحاد عن بُعد "أون لاين"، ويحاضر فيها الخبير المصري الدكتور رضا يوسف، وتشتمل على أساسيات "الكاتا"، وبعض "الكاتات" المتقدمة.

المستقبل القريب

ووجه المهندس حميد شامس الزرعوني الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، الأمين العام للاتحاد العربي، الشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي برئاسة الدكتور القناص على جهود المجلس الحثيثة المتواصلة من اجل الارتقاء بكل مفاصل "كاراتيه العرب"، ومنها إقامة دورة "الكاتا" في ظل أزمة "كورونا"، منوها إلى أن الاتحاد العربي عازم على إقامة دورات وفعاليات أخرى عن بُعد في المستقبل القريب.

500 مشارك

وأشار المهندس الزرعوني إلى أن الدورة تشهد مشاركة أكثر من 500 مدرب من مختلف الدول العربية، منها الإمارات، لافتا إلى أن كل مشارك سيحصل على شهادة في ختام الدورة، ويتم إرسال تلك الشهادة عبر البريد الإلكتروني للاتحادات العربية المعنية، والبريد الإلكتروني الخاص بكل مشارك في الدورة.

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