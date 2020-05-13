«السلة» يُحدد المواعيد المقترحة لعودة «الكبار»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

وضع اتحاد كرة السلة جدولاً زمنياً مقترحاً لعودة النشاط لفرق الكبار، يبدأ بتمارين عن بعد لمدة أسبوعين، بداية من 5 إلى 19 يونيو المقبل، تليها تمارين مجموعة لاعبين لمدة أسبوعين من 20 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين، ثم تدريبات جماعية من 4 إلى 28 يوليو المقبل، وتضمن الجدول اقتراحاً لعودة تدريجية للنشاط بمباريات إحمائية بكرة القفز يوم 3 أغسطس المقبل، ثم استكمال مباريات الدوري العام ابتداءً من 14 أغسطس، مع تعديل نظام المرحلة قبل النهائية والنهائية، لتقام بنظام الدوري من دور واحد، لتحديد المراكز من الأول إلى الرابع، على أن تقام المباريات أيام 21 و28 أغسطس و4 سبتمبر، في ملعب صالة صلاح الدين بدبي كملعب محايد .

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