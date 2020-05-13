لجنة المنشطات جاهزة عند استئناف النشاط

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، عن جاهزية كوادرها للعودة للعمل في حال صدور قرار من الجهات الصحية في الدولة، بعودة النشاط الرياضي اعتماداً على سلسلة التدابير الجديدة الصادرة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) في شهر مارس الماضي، بشأن فحص المنشطات لحماية الرياضيين والعاملين في مجال أخذ العينات وضمان سلامتهم من وباء «كورونا»، وقال فيصل حاجي نائب رئيس اللجنة، إنه وُضعت خطط عمل مقترحة في حال تقرر استئناف النشاط الرياضي، وإن الفحوصات ستجرى بصورتها الاعتيادية لكن مع وضع المزيد من التدابير الاحترازية مع الالتزام بالإرشادات الصادرة من الجهات الصحية في الدولة من أجل حماية جميع أفراد المجتمع.

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