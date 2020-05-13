«أوسس» يوزع السلال في الشارقة وعجمان

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

تتواصل المبادرات التطوعية لفريق أوسس (OSS) تحت مظلة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، حيث حط رحاله في إمارتي الشارقة وعجمان.

واشتملت جولات الفريق التطوعي خلال الأيام القليلة الماضية كلاً من أبوظبي والعين ورأس الخيمة ودبي.

وساهمت هذه الجولات في توزيع وتوفير المئات من السلال الغذائية للأسر المتعففة في خطوة تعكس قيم التكافل والتلاحم التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

ويتماشى التعاون القائم بين فريق أوسس التطوعي والهلال الأحمر الإماراتي في تنظيم هذه المبادرة مع توجيهات القيادة الرشيدة في توفير الحاجات الأساسية لفئات المجتمع المحتاجة في ظل هذه الظروف الاستثنائية. كما يعكس رسالة إنسانية في ترسيخ التكافل.

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