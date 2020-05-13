تحدٍ لتسلق برج خليفة افتراضياً الجمعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنظم مؤسسة «غلف فور غود» بدعم مجلس دبي الرياضي يوم الجمعة المقبل، التحدي الخيري لتسلق الدرج بارتفاع 160 طابقاً بما يوازي ارتفاع برج خليفة، وسيتم التبرع برسوم التسجيل في هذا التحدي إلى المشاريع الخيرية لمؤسسة «غلف فور غود» التي ترعى أكثر من 2000 طفل حول العالم، ويبدأ السباق في الساعة التاسعة صباحاً، حيث يقوم المتسابقون بتسلق 2909 درجات في منازلهم، وهو ما يوازي ارتفاع 830 م، وتتاح المشاركة في السباق لجميع الجنسيات والأعمار من أي مكان بالعالم، وسجل حتى الآن، مشاركون من دول: الإمارات وبريطانيا وماليزيا وأيرلندا وجنوب أفريقيا والدنمارك.

مشاركة مميزة

ويتقدم المشاركون في التحدي، بطلا العالم في تسلق الدرج بالأبراج العالية جريتا بيكيت، وواي تشينغ، ويشارك أيضاً في التحدي شركتا رندروير وهادين فيتنس كراعيين رسميين للحدث، وسيقوم خبراء متخصصون من غلف ملتي سبورت وإنفوتا بتتبع ومراقبة المتسابقين لقياس أسرع المتسابقين في التسلق وعدم مخالفتهم للقواعد.

وسيتم السباق عبر برنامج الاتصال المباشر «زووم»، حيث يقوم المشاركون بالاشتراك في مجموعة «غلف فور غود» لتصوير مشاركته في السباق، وفي البداية سيتم تنفيذ بعض التمرينات الخفيفة للإحماء قبل انطلاق السباق، ومن ثم يقوم كل متسابق بضبط برنامج سترافا على أجهزتهم الذكية للتتبع سواء كان الهاتف أو الساعة الخاصة به ليبدأ التنافس، ويستمر السباق حتى الساعة التاسعة صباح يوم الأحد المقبل، حيث يجب على جميع المتسابقين تسجيل مشاركتهم في السباق قبل هذا التوقيت، وسيتم توزيع جوائز قيمة على الفائزين في السباق بالمراكز الأولى الثلاثة من الرجال والنساء.

الأعمال الخيرية

وقالت البطلة العالمية جريتا بيكيت: «يمثل شهر رمضان أفضل أوقات العام للقيام بالأعمال الخيرية، ويقدم هذا التحدي فرصة لجمع الناس معاً بشكل افتراضي للاستمتاع بالمنافسة، وتحدي أنفسهم وفي ذات الوقت يقومون بمساعدة الأطفال المحتاجين للأمان في أوطانهم، وعلى الرغم من أننا متباعدون فإن الحدث يجمعنا من أجل هذا التحدي الرائع، ويشرفني للغاية ويسعدني أن أكون جزءاً منه»، وبدوره، قال واي تشينغ: «أريد أن أدعم هذا الحدث الخيري وأشارك في تسلق الدرج الافتراضي والاختلاط بالمجتمع، وإلهام المزيد من الشباب لمتابعة حلمهم والعمل بجد وتحقيقه، وألا نتقيد بالعوامل البيئية مثل جائحة كوفيد 19».

دعم الأطفال

وتهدف الفعالية المرخصة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إلى دعم الأطفال المحرومين في المجتمعات الأكثر فقراً في نيبال، أوغندا، بيرو، تنزانيا ولبنان، من خلال تزويد الأطفال باحتياجاتهم اليومية من الطعام والمياه النظيفة والمأوى والملابس والتعليم خاصة بعد تأزم الأوضاع في هذه البلاد بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وستكون رسوم التسجيل في التحدي قيمتها 50 درهمًا تدفع عبر بوابة يلا عطاء الخيري www.yallagive.com ومن ثم اختيار الحملات الخيرية وتحدي تسلق برج خليفة الافتراضي الخيري.

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