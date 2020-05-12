ملاعب الغولف الإنجليزية تعود إلى الحياة غداً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي



بدأ لاعبو الغولف في إنجلترا، في البحث عن أوقات لممارسة اللعبة مجدداً، بعد أن أعلنت الحكومة الإنجليزية، أن ملاعب الغولف يمكن إعادة فتحها غداً الأربعاء، بعدما تم إغلاقها لمدة شهرين تقريباً، بسبب فيروس كورونا، واضطر العديد من إدارات أندية الغولف، إلى الإبقاء على الموظفين انتظاراً لاستئناف النشاط.

وبعد أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، أن الملاعب يمكن أن ترحب باللاعبين مرة أخرى مع توفير تدابير خاصة، يتسابق الرجال والنساء من أجل حجز أوقات الانطلاق عبر الإنترنت وعبر الهاتف، وشهدت العديد من الأندية طلبات كثيرة، أدت إلى ازدحام في الأيام الأولى من إعادة الملاعب للحياة.

قال تيم بارنز مالك نادي هارتفورد للغولف في شيشاير، لصحيفة "الديلي تلغراف": "الأيام الحالية الأكثر ازدحاماً الذي مررنا به على الإطلاق، ولكنه أيضاً أحد أكثر الأيام إثارة، وكان الهاتف يرن طوال اليوم، ولدينا حتى الآن 100 حجز في يوم الافتتاح غداً الأربعاء، إلى جانب رغبة أعضائنا بالعودة إلى الدورة التدريبية".

فيما تبقى أندية اسكتلندا مغلقة، ويسمح لأندية ويلز بالعودة والعمل على الأعضاء المحليين اعتبارًا من يوم 18 مايو المقبل، وحددت إدارة الغولف بإنجلترا، عدداً من القواعد الصارمة التي يجب مراعاتها عند استئناف اللعب، وتتضمن السماح للاعبي الجولف باللعب بمفردهم أو مع أحد أفراد أسرة أخرى، وسيتم إغلاق دور النادي، ولا يمكن لمس الأعلام.

وتشمل التغييرات الأخرى استخدام قدميك لتنعيم الرمال في المخابئ بدلاً من أشعل النار، وعدم استخدام غسالات الكرة واستخدام أجهزة ملء الثقب لمنع الكرات من السقوط تحت سطح الأخضر.

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