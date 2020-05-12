"ضوابط مشددة لعودة تدريبات منتخب"السنوكر

اعتمد اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر عدة ضوابط مهمة وإجراءات مشددة لعودة اللاعبين الدوليين للتدريبات في صالة الاتحاد بمنطقة القوز في دبي، وذلك للحفاظ على المستوى الفني والبدني للاعبي المنتخب في تلك الرياضة التي يتأثر فيها مستواهم كثيرا إذا ابتعدوا عن التدريبات حتى ولو لعدة أيام.
وأكد سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد السنوكر والبلياردو أنه تم استثمار فترة التوقف الماضية في التدريبات البدنية "عن بعد" في منازل اللاعبين، وأنه تم تعقيم صالة الاتحاد في الفترة الأخيرة، والتشديد على عدم السماح للاعبي المنتخب بالحضور في جماعات،
وأوضح أنه في كل يوم لا يسمح بالتدريب داخل الصالة على الطاولات إلا للاعبين اثنين أو ثلاثة لاعبين على أقصى تقدير، ويرتدي كل منهم غطاء الأنف والفم والقفازات ويؤدي التدريبات بهما، ولابد أن يصل إلى الصالة مرتديا ملابسه الرياضية في منزله، ومصطحبا معه أدواته في حقيبته الخاصة،
في الوقت نفسه الذي يتم الحفاظ فيه على التباعد الاجتماعي، حيث لا يسمح باقتراب اللاعبين من بعضهم البعض، وبعد انتهاء الحصة التدريبية يتوجه اللاعب مباشرة إلى منزله.
وقال الجوكر في تصريحات لـ " وام" : " لاعب السنوكر لا يمكن أن يبتعد عن طاولة التدريبات كثيرا، ولا يمكن أن يتدرب وحده، إذ أنه لابد من شريك معه، وبالنسبة للاعبي المنتخب وهم النخبة فقد تم السماح للراغبين منهم بالتدريب في صالة الاتحاد وفقا للشروط والضوابط السابق ذكرها، للحفاظ على سلامتهم، وتحقيق الهدف الرياضي أيضا باحتفاظهم باللياقة الذهنية والمهارة الحركية وحساسية المباريات حتى يكون جاهزا عند استئناف الأنشطة والمشاركات الخارجية".
وأضاف :" أنه برغم تواجد لاعبان أو ثلاثة في الصالة، إلا أنه يمكن اعتبار كل لاعب وكأنه وحده داخل الصالة من خلال تطبيق "التباعد الاجتماعي" الصارم والدقيق" .. لافتا إلى أنه لا يسمح لدخول صالة التدريب إلا اللاعبين فقط، ويتم تنظيفها وتعقيمها بشكل دوري، وكل حصة تدريبية تتراوح بين ساعة وساعتين فقط، بواقع حصة واحدة يوميا.
وعن العمل الإداري بالاتحاد .. أوضح الجوكر: ان العمل قائم ومستمر عن بعد، عبر وسائل الاتصال والتطبيقات الحديثة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على تواصل يومي مع الإدارة التنفيذية بالاتحاد، ونحن ملتزمون بالإجراءات والضوابط المعتمدة من قبل الجهات المختصة، خاصة أن كل البطولات الإقليمية والقارية والدولية متوقفة حاليا بقرارات من المنظمات الدولية المعنية حتى إشعار آخر.
وعن المواعيد المقترحة لعودة النشاط المحلي .. قال: " النشاط تم إيقافه بقرار من قبل الهيئة العامة للرياضة، وننتظر قرار الاستئناف من الجهات المختصة وحينها سنكون في أتم جاهزية لاستكمال البطولات التي لم تكتمل لكل الفئات".