دورة لحكام السلة العرب «أونلاين»

المصدر: (دبي- ياسر قاسم)

أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة، مواصلة نشاطه، بتنظيم دورة تدريبية مجانية للحكام العرب عن بعد «أونلاين»، عبر الصفحة الرسمية للاتحاد، من مقره بالقاهرة في الفترة بين 14 - 20 من الشهر الحالي، وقامت الأمانة العامة للاتحاد العربي بمخاطبة جميع الاتحادات العربية، البالغ عددها 22 اتحاداً، لموافاتها بأسماء الحكام الراغبين بالمشاركة، وملء البيانات اللازمة، وإرسالها على البريد الإلكتروني للاتحاد، وأكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة حرص الاتحاد على تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية سواء للحكام أو المدربين أو الأخصائيين، استثماراً للتوقف القسري للنشاط الرياضي نتيجة للظروف الحالية الصعبة، التي تمر بها جميع دول العالم، بسبب فيروس «كورونا».

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