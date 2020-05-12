«عربي الطائرة» يجتمع عن بعد

المصدر: (المنامة - البيان الرياضي)

عقد الاتحاد العربي للكرة الطائرة، اجتماعاً، عبر تقنية التصوير المرئي عن بعد، برئاسة الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحادين العربي والبحريني للكرة الطائرة، وناقش المجتمعون الخطط والبرامج المستقبلية للعبة، وما خلفه توقف النشاط، بسبب فيروس «كورونا»، والسبل الكفيلة بعودة المسابقات والبطولات خلال الفترة المقبلة، وتقليل الآثار المترتبة على توقف النشاط، وحضر الاجتماع كل من عيسى حمزة النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وبشرى حجيج رئيس الاتحاد المغربي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والدكتور فراس الفالح رئيس الاتحاد التونسي وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي، وعلي حيدر خليفة نائب رئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد اللبناني، وجهاد قطيشات نائب رئيس الاتحاد الأردني، وفراس الحلواجي أمين سر الاتحاد البحريني الأمين العام المساعد للاتحاد العربي.

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